বিচারপতি খুরশীদ আলম সরকারকে ডেকেছেন সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪০ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
বিচারপতি খুরশীদ আলম সরকারকে ডেকেছেন সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল

অনিয়মের অভিযোগের ব্যাখ্যা দিতে ছুটিতে পাঠানো সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকারকে ডেকেছেন সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল। আগামী মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) তার বিষয়ে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলে চূড়ান্ত শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ছুটিতে পাঠানো হাইকোর্টের অপর এক বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের বিষয়ে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলে চূড়ান্ত শুনানি শেষ করা হয়েছে। তার বিষয়ে যেকোনো সময় সিদ্ধান্ত আসতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটের নিউজ আপডেটে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গত বছরের ২০ অক্টোবর ওই রিভিউ নিষ্পত্তির পর পুনরুজ্জীবিত হয় বিচারপতি অপসারণ সংক্রান্ত সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল। নতুন করে গঠন করা হয় কাউন্সিল। এরপর বিচারপতিদের বিষয়ে বৈঠক করেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল। কাউন্সিলের অপর দুই সদস্য হলেন— আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ দুই বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম ও জুবায়ের রহমান চৌধুরী।

