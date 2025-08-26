  2. আইন-আদালত

কর একাডেমি থেকে কর আইনজীবী সনদ ইস্যু চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট

প্রকাশিত: ০৮:৫৫ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
বার কাউন্সিলে নিবন্ধিত আইনজীবী ছাড়া অন্য কারও ‘আইনজীবী’ শব্দ ব্যবহার করে কর আইনজীবী সনদ ইস্যু করা অবৈধ ঘোষণা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. জুয়েল আজাদ এই রিট আবেদন করেন। রিটে ২০২৩ সালের আয়কর আইনের ধারা ৩২৭ এর ৩ এর খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ- কে বার কাউন্সিলের আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

রিটে বলা হয়েছে, আইনজীবী সনদ ইস্যু করার এখতিয়ার বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের। প্রচলিত বিভিন্ন আইনে এবং বিভিন্ন জাজমেন্টে আইনজীবী শব্দের ঐতিহ্য, ডিগনিটি এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি না মেনে, এনবিআরের বিসিএস কর একাডেমি কর্তৃক কর আইনজীবী নিবন্ধনের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ করেছে। আইনজীবীদের স্বার্থ রক্ষায় এই রিট দায়ের করা হয়েছে।

আইনজীবী মো. জুয়েল আজাদ রিটের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, রিটে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান ও ট্যাক্স একাডেমির ডিরেক্টর জেনারেলকে (বিসিএস) বিবাদী করা হয়েছে।

