  2. আইন-আদালত

মঞ্চ ৭১’র আরও ৬ জনের জামিন নামঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৭ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডিআরইউয়ে এক অনুষ্ঠান থেকে লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে আটক করা হয়/ফাইল ছবি

দেশকে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে নিয়ে যাওয়া ও সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে রাজধানীর শাহবাগ থানার সন্ত্রাস বিরোধী আইনের মামলায় ‘মঞ্চ ৭১’ সংগঠনের আরও ছয়জনের জামিন নামঞ্জুর করেছেন আদালত।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ’র আদালত এ আদেশ দেন। এদিন প্রথমে সাবেক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর জামিন চেয়ে আবেদন জমা দেয়া হয়। পরে এ আবেদন প্রত্যাহার করে নেন তার আইনজীবী। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মো. কায়েস আহমেদ অর্নব।

জামিন নামঞ্জুর হওয়া আসামিরা হলেন- মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা (৮১), মুক্তিযোদ্ধা মো. জাকির হোসেন (৭৪), মুক্তিযোদ্ধা মো. তৌছিফুল বারী খাঁন (৭২), মো. আমির হোসেন সুমন (৩৭), মো. শফিকুল ইসলাম দেলোয়ার (৬৪) ও মো. আব্দুল্লাহীল কাইয়ুম (৬১)।

এদিন আসামিদের জামিন চেয়ে আবেদন করেন তাদের আইনজীবীরা। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন জামিনের তীব্র বিরোধিতা করেন৷

এর আগে ৩১ আগস্ট ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেরা মাহবুবের আদালত এ মামলার অপর দুই আসামির জামিন নামঞ্জুর করেন।

তারা হলেন- মো. আব্দুল্লাহ আল আমিন (৭৩) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন (৫৫)। তার আগে গত ২৯ আগস্ট লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন সিএমএম আদালত।

শাহবাগ থানার এসআই মো. আমিরুল ইসলাম ২৯ আগস্ট বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, ২৮ আগস্টে সকাল ১১ টার দিকে মামলার বাদী দেখতে পান, বেশকিছু লোকজন রিপোর্টার্স ইউনিটির অডিটোরিয়ামে কিছু লোককে ঘেরাও করে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট বলে স্লোগান দিচ্ছে এবং সাবেক মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী বক্তব্য দিচ্ছেন। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি বন্ধের লক্ষ্যে গত ৫ আগস্ট ‘মঞ্চ ৭১’ নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। উক্ত সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল জাতির অর্জনকে মুছে ফেলার সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে বাংলাদেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আত্মত্যাগের প্রস্তুতি নেয়া। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ২৮ আগস্ট সকাল ১০টায় একটি গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন তারা।

উপস্থিত লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী (৭৫) ‘মঞ্চ ৭১’ এর ব্যানারকে পুঁজি করে প্রকৃতপক্ষে দেশকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অস্থিতিশীল করে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র ও উপস্থিত অন্যদের প্ররোচিত করে বক্তব্য প্রদান করছিলেন। তার এই ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্যের জন্য উপস্থিত লোকজন তাদেরকে ঘেরাও করে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট বলে স্লোগান দিচ্ছিল। পরস্পর সহায়তাকারী হিসেবে দেশকে অস্থিতিশীল করে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার অপরাধ করেছে।

এমআইএন/এনএইচআর/এমএস

