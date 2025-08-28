মোবাইলে উসকানিমূলক বক্তব্য
গ্রেফতার দেখানো হলো লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে
বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন প্ল্যাটফর্ম ‘মঞ্চ ৭১’ আয়োজিত এক অনুষ্ঠান ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরির পর আটক সাবেক মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
একই সঙ্গে মোবাইলে উসকানিমূলক বক্তব্য পাওয়ায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হবে বলে জানা গেছে।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার শফিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
শফিকুল ইসলাম বলেন, ঢাকা রিপোর্টার ইউনিটি (ডিআরইউ) থেকে আটক লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হবে। আপাতত সবাইকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাদের মোবাইলে উসকানিমূলক বক্তব্য পাওয়া গেছে। এর বাইরে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি।
আরও পড়ুন
এর আগে এদিন দুপুর ১২টার দিকে ডিআরইউয়ে উত্তেজনাকর এ ঘটনা ঘটে। সেখান থেকেই তাদের তুলে নিয়ে যায় পুলিশ।
সেসময় বিষয়টি নিশ্চিত করে শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মনসুর বলেন, সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে।
তাদের গ্রেফতার দেখানো হবে কি না সে সময় জানতে চাইলে তিনি বলেন, জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বিস্তারিত জানা যাবে। এই মুহূর্তে বলতে পারছি না।
এদিন সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে ‘আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের সংবিধান’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে ‘মঞ্চ ৭১’। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল গণফোরামের সাবেক সভাপতি ড. কামাল হোসেনের। এই অনুষ্ঠানে একদল লোক লতিফ সিদ্দিকীকে ঘিরে ফেলে এবং তাকে আওয়ামী লীগের দোসর আখ্যা দিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে।
কেআর/ইএ