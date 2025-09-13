ব্রাজিলে প্রধান বিচারপতি
বিচারব্যবস্থার মধ্যে কারিগরি সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ
বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, পরিবেশ সংক্রান্ত বিচার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও বিচার প্রশাসনে প্রযুক্তির উদ্ভাবনবিষয়ক এক প্রোগ্রামে অংশ নিতে ব্রাজিল সফরে গেছেন প্রধান ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ।
এ সফরের অংশ হিসেবে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেন। এরই অংশ হিসেবে তিনি সাও পাওলোতে অবস্থিত প্যালেস দ্য জাস্টিসিয়া পরিদর্শন করেন।
পরিদর্শনকালে তিনি সেখানে সাও পাওলো কোর্টের প্রেসিডেন্ট ফার্নান্দো অ্যান্টোনিও টরেস গার্সিয়ার সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। বৈঠকে উভয় দেশের বিচার বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) এক বার্তায় সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন জানায়, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় রেস্টোরেটিভ জাস্টিস ব্যবহার বৃদ্ধি এবং তার কার্যকর প্রয়োগের সম্ভাবনার বিষয়ে তাদের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।
পাশাপাশি উক্ত সভায় বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধিসহ স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকল্পে সংস্কার কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে উভয় বিচারব্যবস্থার মধ্যে কারিগরি সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
এছাড়া পরিদর্শনকালে প্রধান বিচারপতি সাও পাওলোর আদালতের ডাটা সেন্টার, ডিজিটাল আর্কাইভিং ম্যানেজমেন্টসহ দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের সর্ববৃহৎ ফৌজদারি আদালত তথা সাও পাওলো ক্রিমিনাল কোর্ট আদালত পরিদর্শন করেন।
পরিদর্শন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রধান বিচারপতি ওই আদালতে রেস্টোরেটিভ জাস্টিসের প্রায়োগিক দিক ও এর সুফল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।
প্রধান বিচারপতির এ সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিচারব্যবস্থার সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়েছে বলে মনে করছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।
প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ ব্রাজিলের জাতীয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এন্টেনিও হারম্যান বেঞ্জামিনের আমন্ত্রণে বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, পরিবেশ সংক্রান্ত বিচার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও বিচার প্রশাসনে প্রযুক্তির উদ্ভাবনবিষয়ক প্রোগ্রামে অংশ নিতে গত ১০ সেপ্টেম্বর ব্রাজিল সফরে যান। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্রাজিলে অবস্থান করবেন প্রধান বিচারপতি।
