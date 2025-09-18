৫৫ লাখ টাকা চুরির মামলায় গৃহকর্মীর জামিন নামঞ্জুর

৫৫ লাখ টাকা চুরির মামলায় গৃহকর্মীর জামিন নামঞ্জুর
রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এক বাসা থেকে ৫৫ লাখ টাকা চুরির অভিযোগে ভাটারা থানায় করা মামলায় গৃহকর্মী আয়েশা আক্তার ওরফে হালিমা আক্তারের (১৮) জামিন নামঞ্জুর করেছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জিয়াদুর রহমান রাষ্ট্র ও আসামিপক্ষের শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।
এদিন আসামির জামিন চেয়ে আবেদন করেন আসামিপক্ষের আইনজীবী সফিকুল ইসলাম খান সবুজ। অন্যদিকে জামিনের বিরোধিতা করে রাষ্ট্রপক্ষ।
এর আগে গত ১৯ আগস্ট গৃহকর্মী হালিমা ও চুরি হওয়া বাসার দারোয়ান মো. দেলোয়ার হোসেনের (৬০) দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুয়েল রানা। সেদিন দুই আসামিকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ওয়ারী জোন টিমের ডিবির উপ-পরিদর্শক মোহাম্মদ তানভীর তুষার।
মামলার অভিযোগে থেকে জানা যায়, গত ২৯ মে রাত ১১টায় মামলার বাদী সাদিয়া আক্তার সাথী জমি কেনার জন্য ব্যাংক থেকে ৫৫ লাখ টাকা উত্তোলন করে বাসার বক্স খাটের নিচে লাগেজে রাখেন। পরদিন ৩০ মে সকাল ৯টায় আসামিরা বাদীর বাসায় কাজ করতে আসেন। আসামিরা ঘরের কাজ শেষ করে বাদীকে না জানিয়ে দ্রুত চলে যান। ওইদিন জমি ক্রয়ের জন্য টাকা বের করতে গেলে টাকা পাওয়া যায়নি।
পরে ঘরের আশপাশের সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে টাকা পাওয়া যায়নি। একপর্যায়ে বাদী জানতে পারে যে, আসামিরা ভাটারা থানার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ব্লক-এ, রোড-১৪, বাসা-৩২৭ এর ষষ্ঠ তলার বেডরুমের খাটের নিচে থাকা লাগেজ থেকে নগদ ৫৫ লাখ টাকা চুরি করেছেন। এরপর টাকা নিয়ে আত্মগোপনে চলে যান আসামিরা। ওই ঘটনায় সাদিয়া আক্তার সাথী ভাটারা থানায় মামলা করেন।
মামলার বিষয়ে বাদী সাদিয়া আক্তার সাথী বলেন, আসামি হালিমা চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার বিষয়টি আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন। দুই আসামিই ঘটনার সঙ্গে জড়িত।
