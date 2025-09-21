ভারতের ‘আজ তাক বাংলা’ চ্যানেলের সম্প্রচার নিষিদ্ধ চেয়ে নোটিশ

ভারতের ‘আজ তাক বাংলা’ চ্যানেলের সম্প্রচার নিষিদ্ধ চেয়ে নোটিশ
ভারতীয় নিউজ চ্যানেল ‘আজ তাক বাংলা’র সম্প্রচার বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ও এই চ্যানেলের অনলাইন কনটেন্ট ব্লক করার দাবিতে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রেজিস্ট্রি ডাক ও ই-মেইলের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, আইসিটি বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যানকে বিবাদী করে এই নোটিশ পাঠান।
নোটিশে বলা হয়েছে, ভারতীয় নিউজ চ্যানেল ‘আজ তাক বাংলা’ দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই নিউজ চ্যানেল নিয়মিত ভুয়া, মিথ্যা ও মনগড়া সংবাদ প্রচার করছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে, সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এই ধরনের কর্মকাণ্ড দেশের জাতীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও জনস্বার্থের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারত এরই মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে বহু বাংলাদেশি ইউটিউব চ্যানেল, ভিডিও এবং অনলাইন কনটেন্ট ব্লক করেছে। বিশেষ করে ২০২৪ সালের বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কিত ‘জুলাই আপরাইজিং’ ভিডিও ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশেরও একই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।
এতে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯ এ জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা স্বীকার করলেও সেখানে জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে যৌক্তিক সীমাবদ্ধতা আরোপের সুযোগ রয়েছে। সেই আইনগত কর্তৃত্বের ভিত্তিতেই ‘আজ তাক বাংলা’ কে বাংলাদেশে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করতে হবে এবং এর কনটেন্ট ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার (এক্স)-সহ সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্লক করতে হবে।
উপরোক্ত দাবিসমূহ ১০ দিনের মধ্যে কার্যকর না হলে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্টে জনস্বার্থে রিট আবেদন দায়ের করা হবে বলেও নোটিশে জানানো হয়েছে।
