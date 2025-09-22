নাতিকে দেখে প্রিজন ভ্যান থেকেই হাত নাড়েন আবুল বারকাত

নাতিকে দেখে প্রিজন ভ্যান থেকেই হাত নাড়েন আবুল বারকাত
জনতা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল বারকাতকে দুর্নীতি মামলায় হাজিরার জন্য সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) কারাগার থেকে আদালতে আনা হয়। এদিন দুপুর দেড়টার দিকে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের হাজতখানা থেকে আবুল বারকাত ও সাবেক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরকে একসঙ্গে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। তখন আবুল বারকাতের স্বজনরা প্রিজন ভ্যানের গ্রিলের ফাঁক দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেন।
এসময় নাতিকে দেখে প্রিজন ভ্যান থেকে হাত নাড়েন আবুল বারকাত। পরে আসামিদের নিয়ে কারাগারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় ভ্যানটি।
এর আগে গত ২৩ জুলাই ২৯৭ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় আবুল বারকাতকে দুদিনের রিমান্ডের আদেশ দেন আদালত। ১০ জুলাই রাত সাড়ে ১১টার দিকে ধানমন্ডির ৩ নম্বর সড়ক এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। পরদিন তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।
এর আগে এননটেক্স গ্রুপের নামে ২৯৭ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আতিউর রহমান ও আবুল বারাকাতসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ২০ ফেব্রুয়ারি মামলাটি করেন দুদকের উপ-পরিচালক মো. নাজমুল হোসাইন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে জনতা ব্যাংক থেকে ২৯৭ কোটি ৩৮ লাখ ৮৭ হাজার ২৯৬ টাকা আত্মসাৎ করেন। আসামিদের বিরুদ্ধে ঋণের অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগসাজশে জাল-জালিয়াতি ও মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়। গভর্নর থাকাকালে আতিউর রহমান ও আবুল বারাকাত পরস্পর যোগসাজশে জালিয়াতির মাধ্যমে এননটেক্স গ্রুপের ২২টি প্রতিষ্ঠানকে ওই বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে পাইয়ে দেন। পরে আতিউর রহমান ও তার সহযোগীরা বিভিন্ন অনৈতিক কৌশল ব্যবহার করে সেই অর্থ আত্মসাৎ করেন।
মামলার উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন, সাবেক ডেপুটি গভর্নর-২ আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান, সাবেক সহকারী পরিচালক মোছাম্মৎ ইসমত আরা বেগম, জনতা ব্যাংকের সাবেক পরিচালক ড. জামাল উদ্দিন আহমেদ, মো. ইমদাদুল হক, নাগিবুল ইসলাম দীপু, ড. আর এম দেবনাথ, মো. আবু নাসের, সঙ্গীতা আহমেদ ও সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. নিতাই চন্দ্র নাথ, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আব্দুছ ছালাম আজাদ, সাবেক উপ-মহাব্যবস্থাপক আজমুল হক, সাবেক এজিএম অজয় কুমার ঘোষসহ প্রমুখ।
