ট্রাইব্যুনালে সাক্ষীর জবানবন্দি
ছাত্র-জনতার ওপর হেলিকপ্টার থেকে বোমা নিক্ষেপের নির্দেশ দেন হাসিনা
২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ছাত্র-জনতার ওপর হেলিকপ্টার থেকে বোমা নিক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
শেখ হাসিনা ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর মধ্যে হওয়া এ সংক্রান্ত একটি ফোনালাপ শোনেছেন বলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ জবানবন্দি পেশ করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের ৪৯তম সাক্ষী সাবরিনা আফরোজ সেবন্তী।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন বিচারিক প্যানেলে এ সাক্ষ্য নেওয়া হয়। এরপর সাক্ষীকে জেরা করেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আসামিপক্ষের আইনজীবী।
জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন দমনের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল-১-এ বিচার কার্যক্রম চলছে।
