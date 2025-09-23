সাবেক মেয়র আতিকসহ ১০ জনের তদন্তের অগ্রগতি শুনানি আজ

সাবেক মেয়র আতিকসহ ১০ জনের তদন্তের অগ্রগতি শুনানি আজ
জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ডিএনসিসির সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামসহ ১০ আসামির বিরুদ্ধে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে শুনানি আজ। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে শুনানি হবে।
ট্রাইব্যুনালে অন্য সদস্যরা হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
সকালে এ মামলায় ৯ আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করে পুলিশ। মামলায় সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম ছাড়া অন্য আসামিরা হলেন—উত্তরা পূর্ব থানা আওয়ামী লীগের শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক মো. শাহিনুর মিয়া, উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টর আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. বশির উদ্দিন, ঢাকা মহানগর উত্তরের ১ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি মনোয়ার ইসলাম চৌধুরী, গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন।
এর আগে ২০ জুলাই দুই মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ২৩ সেপ্টেম্বর তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন ট্রাইব্যুনাল।
এ দিন ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর মো. সাইমুম রেজা তালুকদার। ওইদিন তিনি বলেন, এই মামলায় তদন্তের জন্য আরও দুই মাস সময় চেয়ে আবেদন করেন, যা ট্রাইব্যুনাল মঞ্জুর করে নতুন তারিখ নির্ধারণ করেন।
এ বিষয়ে চিফ প্রসিকিউটর সাংবাদিকদের জানান, জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে উত্তরা এলাকায় দুই শতাধিক ছাত্র-জনতাকে হত্যার ঘটনায় সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাদের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।
এসব ঘটনায় দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি আতিকুল ইসলামসহ ১০ জনকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন ট্রাইব্যুনাল। এরপর বাকি আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।
এফএইচ/এমআইএইচএস/জেআইএম