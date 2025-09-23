মানবতাবিরোধী অপরাধ
কাউন্সিলর একরাম হত্যা: ট্রাইব্যুনালে বদির বিষয়ে শুনানি আজ
সাত বছর আগে কক্সবাজারের টেকনাফ পৌরসভার কাউন্সিলর একরামুল হক হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রহমান বদির বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শুনানি আজ।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। ট্রাইব্যুনালের অন্য সদস্যরা হলেন, বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
এর আগে, গত ২০ জুলাই সাত বছর আগে কক্সবাজারের টেকনাফ পৌরসভার কাউন্সিলর একরামুল হক হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রহমান বদিকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।
একই সঙ্গে ঐদিন মামলায় আবদুর রহমান বদিকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতিও দেন ট্রাইব্যুনাল। এরপরে সপ্তাহে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এ ছাড়া মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আজ ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখ নির্ধারণ করেন ট্রাইব্যুনাল।
আবদুর রহমান বদি কক্সবাজার-৪ (উখিয়া-টেকনাফ) আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। ২০২৪ সালের ২০ আগস্ট তাকে গ্রেফতার করে র্যাব।
২০১৮ সালের ২৬ মে রাতে র্যাবের সঙ্গে কথিত ‘বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত হন টেকনাফ পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৎকালীন কাউন্সিলর একরামুল। তিনি ১২ বছর টেকনাফ উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ছিলেন।
