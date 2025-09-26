আদালতে জবানবন্দি
জাবেদের হাজার কোটি টাকা পাচারের তথ্য দিলেন নিজ প্রতিষ্ঠানের এজিএম
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের বিরুদ্ধে আদালতে হাজার কোটি টাকা পাচারের তথ্য দিয়েছেন তার প্রতিষ্ঠান আরামিট পিএলসির সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) জাহাঙ্গীর আলম।
গ্রেফতার জাহাঙ্গীর গত বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট-২ মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলিলের আদালতে ১৬৪ ধরায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। এতে তিনি জাবেদ এবং তার সহযোগী আব্দুল আজিজ, উৎপল পাল ও সৈয়দ কামরুজ্জামান চক্রের বিদেশে হাজার কোটি টাকা পাচারের তথ্য দেন।
এদিকে বৃহস্পতিবার অপর একটি আদালত আগে থেকে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে থাকা উৎপল ও আজিজকে আরও তিনটি মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দিয়েছেন। গত ২২ সেপ্টেম্বর ও গত জুলাইয়ে জাবেদের বিরুদ্ধে হওয়া তিনটি মামলায় তাদের গ্রেফতার দেখাতে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন আদালত। দুদকের আইনজীবী মোকাররম হোসেন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
দুদক সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ জুলাই হওয়া ২৫ কোটি টাকা পাচারের একটি মামলার আসামি জাহাঙ্গীর। এ মামলায় জাবেদও আসামি। তথ্য ছিল যে জাহাঙ্গীর কালুরঘাটে আরামিটের কার্যালয়ে অবস্থান করছেন। এর ভিত্তিতে সেখানে গত ২৪ সেপ্টেম্বর অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক ও জাবেদের সাক্ষরিত চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করা ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকার মধ্যে ৮৩ লাখ ৭৬ হাজার টাকা জব্দ করা হয়।
দুদক জানায়, গত এক সপ্তাহের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের কয়েকটি শাখা থেকে এক কোটি টাকা, জনতা ব্যাংক থেকে ৩০ লাখ, সোনালী ব্যাংক থেকে ৩৬ লাখ এবং মেঘনা ব্যাংক থেকে ১০ লাখ টাকা তোলা হয়।
আদালত সূত্র জানায়, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের পোর্ট শাখা থেকে ২৫ কোটি টাকা আত্মসাত ও পাচারের মামলায় গত ১৬ সেপ্টেম্বর জাবেদের ব্যক্তিগত কর্মচারী উৎপল ও আজিজকে গ্রেফতার করে দুদক। তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গত ২১ সেপ্টেম্বর ভোরে কর্ণফুলী উপজেলার শিকলবাহা এলাকায় জাবেদের স্ত্রী রুকমিলা জামানের গাড়িচালক ইলিয়াসের বাসায় অভিযান পরিচালনা করে দুদক। অভিযানে নানা তথ্য সংবলিত ২৩ বস্তা নথি জব্দ করা হয়। এসব নথি থেকে নতুন করে ভারত, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় জাবেদের সম্পদের তথ্য পাওয়ার কথা জানিয়েছেন অভিযান পরিচালনাকারী দুদক প্রধান কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মশিউর রহমান।
আদালত সূত্র আরও জানায়, এ মামলায় গত ২১ সেপ্টেম্বর জাবেদ ও তার স্ত্রী রুকমিলার বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিশ জারি করার জন্য নির্দেশও দিয়েছেন চট্টগ্রামের সিনিয়র স্পেশাল জজ (ভারপ্রাপ্ত) মো. আব্দুর রহমান।
মামলার এজাহারে বলা হয়, জাবেদের মালিকানাধীন আরামিট গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানের এক কর্মচারীকে মালিক সাজিয়ে নামসর্বস্ব ভিশন ট্রেডিং নামের একটি কোম্পানির কাগজ তৈরি করে গম, মটর, হলুদ, ছোলা আমদানির নামে ২৫ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করা হয় ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে। সেই টাকা আরামিটের কর্মচারীদের নামে তৈরি করা আলফা ট্রেডার্স, ক্ল্যাসিক ট্রেডিং, মডেল ট্রেডিং ও ইম্পেরিয়াল ট্রেডিং নামের আলাদা চারটি কোম্পানির ব্যাংক হিসেবে স্থানান্তর করা হয়। পরে ওই টাকা পাচার করা হয়।
দুদক সূত্র জানায়, গত বছর আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জাবেদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নামে দুদক। অনুসন্ধানে তার ও তার স্ত্রীর নামে যুক্তরাজ্যে ৩৪৩টি, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২২৮টি এবং যুক্তরাষ্ট্রে নয়টি স্থাবর সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গেছে; যা এরইমধ্যে আদালত কর্তৃক জব্দের আদেশ হয়েছে। এছাড়া ৫ মার্চ তাদের নামে থাকা ৩৯টি ব্যাংক হিসাব জব্দের আদেশসহ গত বছরের ৭ অক্টোবর এ দম্পতির বিরুদ্ধে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
