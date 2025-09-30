স্বামীর সম্পত্তি পেতে সৎ সন্তানদের বিরুদ্ধে মায়ের মামলা

স্বামীর সম্পত্তি পেতে সৎ সন্তানদের বিরুদ্ধে মায়ের মামলা
মৃত স্বামী হায়দার হোসেন মল্লিকের সম্পত্তি পেতে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনে ঢাকার আদালতে মামলা করেছেন দ্বিতীয় স্ত্রী নাজমা বেগম। মামলায় তিনি সৎ সন্তানদের আসামি করেছেন।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাজুল ইসলাম সোহাগের আদালতে বাদী হয়ে এ মামলা করেন ভুক্তভোগী নারী। আদালত মামলাটি গ্রহণ করে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) তদন্তের নির্দেশ দেন।
মামলার আসামিরা হলেন- সামান্তা হায়দার, তার স্বামী মো. হারুন, তার ভাবি শিউলি ও ভাতিজা সায়েক মাহমুদ রাইয়ান। এদের মধ্যে সামান্তা হলেন মৃত হায়দার হোসেনের মেয়ে।
এবিষয়ে বাদীপক্ষের আইনজীবী ইসফাকুর রহমান গালিব বলেন, ৯ বছর আগে ভুক্তভোগী নারীর স্বামী মারা যান। তবে এত বছর পার হলেও তিনি স্বামীর সম্পদের প্রাপ্য অংশ বুঝে পাননি। বিধবা মুসলিম নারীর সম্পত্তি আত্মসাৎ করা সম্পূর্ণভাবে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ এবং এটি একটি গুরুতর অপরাধ। ইসলাম বিধবা নারীর সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করেছে। এ অধিকার খর্ব করা বা সম্পত্তি আত্মসাৎ করা কেবল আইনত দণ্ডনীয়ই নয়, ধর্মীয়ভাবেও চরম পাপ।
মামলার সূত্রে জানা যায়, সাভারের হায়দার হোসেন মল্লিকের সঙ্গে ২০১০ সালে ভুক্তভোগী নাজমার পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। বিয়ের পর সাভারে স্বামীর বাড়িতে একসঙ্গে বসবাস করতেন তিনি। ২০১৭ সালে তার স্বামী মারা গেলে অন্যান্য ওয়ারিশরা তাকে বাসা থেকে বের করে দেন এবং জালিয়াতির মাধ্যমে তার প্রাপ্য সম্পদ বিক্রি করে দেন।
