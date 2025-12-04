  2. আইন-আদালত

মানবতাবিরোধী অপরাধ

আনিসুল-সালমানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১১ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা একটি মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। এরপর ট্রাইব্যুনাল-১ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়ে গ্রেফতার দেখিয়ে আগামী ১০ ডিসেম্বর ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে এ বিষয়ে শুনানি শেষে আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য সদস্যরা হলেন—বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

আদালতে আজ রাষ্ট্রপক্ষের শুনানিতে ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রসিকিউটর মোহাম্মদ মিজানুল ইসলাম, প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম, প্রসিকিউটর আব্দুস সোবহান তরফদার, প্রসিকিউটর আব্দুস সাত্তার পালোয়ান ও প্রসিকিউটর তারেক আব্দুল্লাহ।

শুনানি শেষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আজ আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়ে পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক করেন।

আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমান এরই মধ্যে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আছেন। তাদের ১০ ডিসেম্বর হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতে আজ প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম এই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উপস্থাপন করেন এবং তাঁদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করার আবেদন করেন। পরে ট্রাইব্যুনাল তা মঞ্জুর করেন। আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছে।

