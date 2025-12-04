  2. আইন-আদালত

ব্যরিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন

বিচার বিভাগ কাগজে কলমে স্বাধীন, বাস্তবে স্বাধীনতা দেখতে চাই

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৩ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির (বার এসোেশিয়েশনের) সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন/ফাইল ছবি

বিচার বিভাগ কাগজে কলমে স্বাধীন হয়েছে, এখন বাস্তবে স্বাধীনতা দেখতে চাই। এমন মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির (বার এসোেশিয়েশনের) সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন। তিনি বলেন, বিচার বিভাগ স্বাধীন হওয়ার পর এখন বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করি।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির আয়োজনে সমিতির শহীদ সফিউর রহমান মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, স্বাধীন হওয়ার পর এখন বিচার বিভাগ যদি প্রভাবিত হয়, স্বেচ্ছাচারী হয়; সেই ভয় পাচ্ছি। সরকারের তো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এক্ষেত্রে সচিবালয়ের দ্বারা বিচার বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হবে কি না। তবে আমি বিশ্বাস করি, এটা সম্ভব হবে। এজন্য যোগ্য বিচারক নিয়োগ দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ-২০২৫ জারি বাংলাদেশের বিচার বিভাগের জন্য একটি মাইলফলক ও ঐতিহাসিক ঘটনা। সচিবালয় অধ্যাদেশে বিচারক নিয়োগের নীতিমালায় বিচারকদের প্রতিনিধি আছে, তবে আইনজীবীদের প্রতিনিধি নেই। এটি বৈষম্যমূলক। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে এটি করা হবে।

আইনজীবী সমিতির সভাপতি বলেন, প্রধান বিচারপতির অধীনে বিচার বিভাগের থাকা, বিচার বিভাগের ইতিহাসে একটি মাইলফলক ও ঐতিহাসিক ঘটনা। সুপ্রিম কোর্ট তথা বিচার বিভাগ শক্তিশালী হলে আইন পেশার সম্মান বাড়বে। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার দাবি পূরণ হয়েছে। এখন বাংলাদেশের মানুষ বাস্তবে দেখতে চায়, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে আইনজীবী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মিলন, সিনিয়র সহসভাপতি হুমায়ুন কবির মঞ্জু, সহ-সভাপতি সরকার তাহমিনা বেগম সন্ধ্যা, সহ-সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল করিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

