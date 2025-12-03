  2. আইন-আদালত

ট্রাইব্যুনালে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫২ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান/ফাইল ছবি

আদালত অবমাননার অভিযোগে প্রসিকিউশনের করা মামলায় ট্রাইব্যুনালে আইনজীবীর মাধ্যমে লিখিতভাবে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন বিএনপি নেতা ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. ফজলুর রহমান।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে চিফ প্রসিকিউটর মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন।

চিফ প্রসিকিউটর জানান, ট্রাইব্যুনালকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের জেরে লিখিতভাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রেজিস্টারের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে লিখিত আর্জি করেছেন বিএনপি নেতা মো. ফজলুর রহমানের আইনজীবী। এ সংক্রান্ত বিষয়ে আগামী সোমবার (৮ ডিসেম্বর) শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

গত ২৬ নভেম্বর ট্রাইব্যুনালকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের জেরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হয়। এর জেরে গত ৩০ নভেম্বর বিএনপির এই নেতাকে আগামী ৮ ডিসেম্বর সশরীরে উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন ট্রাইব্যুনাল। এর মধ্যেই ট্রাইব্যুনালকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের জেরে লিখিতভাবে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন ফজলুর রহমান।

