কেরানীগঞ্জে ডিবির অভিযানে ইয়াবাসহ ২ কারবারি গ্রেফতার

কেরানীগঞ্জে ডিবির অভিযানে ইয়াবাসহ ২ কারবারি গ্রেফতার
ঢাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি দক্ষিণ) বিশেষ অভিযানে ২০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানাধীন চরকুতুব এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকা জেলা পুলিশ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার মিজানুর রহমানের নির্দেশনায় ডিবির (দক্ষিণ) অফিসার ইনচার্জ সাইদুল ইসলামের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক এস.এম. এনামুল হক ও সঙ্গীয় ফোর্স এ অভিযান পরিচালনা করেন।
গ্রেফতাররা হলেন- মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার মো. রতন (৪৫); তার কাছে ১৭০ পিস ইয়াবা পাওয়া গেছে এবং কেরানীগঞ্জের মোক্তার সরদার (৫০); তার কাছ থেকে ৩০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
জেলা পুলিশ আরও বলছে, রতনের বিরুদ্ধে সিংগাইর থানায় ২০২৪ সালের একটি মাদক মামলা এবং মোক্তার সরদারের বিরুদ্ধে কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় ২০২১ সালের একটি মাদক মামলা রয়েছে।
গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(১) সারণির ১০(ক) ধারায় মামলা দায়ের করে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
এমডিএএ/এমকেআর/এমএস