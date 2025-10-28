  2. আইন-আদালত

বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় মির্জা আব্বাসসহ ৭৫ জনের অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২০ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় মির্জা আব্বাসসহ ৭৫ জনের অব্যাহতি
মির্জা আব্বাস/ফাইল ছবি

রাজধানীর শাহজাহানপুর থানার বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসসহ ৭৫ জনকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) মামলাটির চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ সাব্বির ফয়েজের আদালত এ আদেশ দেন।

অব্যাহতি পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে মির্জা আব্বাস ছাড়াও বিএনপি নেতা এম এ বশির নিপু, মিজানুর রহমান, রবিউল আওয়াল মিন্টু, আল আমিন, মির্জা তরিকুল ইসলাম জিকির ও এইচ কে হোসেন আলীসহ আরও অনেকে রয়েছেন।

২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর নয়াপল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশ ঘিরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তখন শাহজাহানপুর থানার কমলাপুর রেলওয়ে অফিসার্স কোয়ার্টারের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ওঠে।

পরদিন ২৯ অক্টোবর শাহজাহানপুর থানার এসআই মোস্তাফিজুর রহমান বিশেষ ক্ষমতা আইনে এ মামলা দায়ের করেন। প্রথমে মির্জা আব্বাসসহ ৪৯ জনকে আসামি করা হলেও তদন্তের পর আসামির সংখ্যা বাড়ে।

চলতি বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মির্জা আব্বাসসহ ৭৫ জনকে অব্যাহতির সুপারিশ করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। আদালত তা গ্রহণ করে আসামিদের অব্যাহতির আদেশ দেন।

আশিকুজ্জামান/এমকেআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।