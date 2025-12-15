  2. আইন-আদালত

আনিস আলমগীরের বক্তব্য উসকানি ও আঘাতমূলক: রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৫ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
শুনানি শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী/ছবি: জাগো নিউজ

রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেফতার সাংবাদিক আনিস আলমগীরের টকশোতে দেওয়া বক্তব্য উসকানি ও আঘাতমূলক বলে দাবি করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পাবলিক প্রসিকিউটর) ওমর ফারুক ফারুকী।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আনিস আলমগীরের রিমান্ড শুনানিতে তিনি এ দাবি করেন। শুনানি শেষে অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পশ্চিম থানার পুলিশ পরিদর্শক মো. মনিরুজ্জামান সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। অন্যদিকে, আসামিপক্ষের আইনজীবীরা জামিন আবেদন জানান।

আদালতে পাবলিক প্রসিকিউটর বলেন, ‘আনিস আলমগীরের বক্তব্য উসকানিমূলক এবং সরকারের ওপর আঘাতমূলক। এগুলোতে আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে। কথা বলার শিল্প আছে, উনি অন্যভাবে বলতে পারতেন। অনেকে তো টকশো করে, কিন্তু ওনাকে কেন আটক করা হলো, সেটি এখানেই বিবেচিত হয়েছে।’

রাষ্ট্রপক্ষের এ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়ে বলেন, রিমান্ডে নিলে অভিযুক্তের জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার প্রেক্ষাপট ও অন্যান্য সহায়ক তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হবে।

গত রোববার রাতে আনিস আলমগীরকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) কার্যালয়ে নেওয়া হয়। সোমবার তাকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে বিকেলে আদালতে হাজির করা হয়।

