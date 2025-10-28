মানবতাবিরোধী অপরাধ
লক্ষ্মীপুরে পাঁচ হত্যার ঘটনায় প্রতিবেদন জমা এক মাস পেছালো
লক্ষ্মীপুরে শিক্ষার্থীসহ পাঁচজনকে হত্যার অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য আরও এক মাস সময় দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে পরবর্তী শুনানির জন্য ১ ডিসেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ট্রাইব্যুনাল-২-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। প্যানেলের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারক মঞ্জুরুল বাছিদ ও নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।
ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশন বা রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম। তিনি মামলার অগ্রগতি তুলে ধরে আরও দুই মাস সময় চেয়ে আবেদন করেন। তবে আগামী এক মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।
এসময় প্রসিকিউশনের উদ্দেশে ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘আমরা বিলম্ব করতে চাই না। আপনাদের দুই মাস নয়, এক মাস সময় দিতে চাই।’ তখন প্রসিকিউশন থেকে বলা হয়, দুই মাস সময় দিলে ভালো হয়। জবাবে ট্রাইব্যুনাল বলেন, ‘দুই বছর দিলে আরও ভালো’। পরে নতুন দিন ঠিক করেন ট্রাইব্যুনাল।
মানবতাবিরোধী অপরাধের এ মামলায় বর্তমানে গ্রেফতার রয়েছেন তিনজন। তারা হলেন লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হুমায়ুন কবির পাটোয়ারী, সদর উপজেলার দিঘলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সালাহ উদ্দিন জাবেদ ও জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীন আলম। তাদের আজ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছিল।
