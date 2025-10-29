  2. আইন-আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৫ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
খাবার আটকালো পুলিশ, প্রক্রিয়া অনুসরণের নির্দেশ আদালতের
আদালতে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম/ছবি: সংগৃহীত

সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলামকে আরও এক মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) শাহবাগ থানার ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর করা এক হত্যাচেষ্টার মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

এদিন এই মামলায় পুলিশ তাকে গ্রেফতারের আবেদন করলে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলম তা মঞ্জুর করেন। আদালতের কার্যক্রম শেষে তাকে কারাগারে নেওয়া হয়েছে।

এর আগে আদালতে তাকে ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার কথা বিবেচনায় খাবার ও পানি দেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ করেন তার আইনজীবীরা। বিষয়টি আদালতের নজরে আনলে আদালত যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণের নির্দেশ দেন।

কামরুল ইসলামের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মোরশেদ আলম জাগো নিউজকে বলেন, ‘কামরুল ইসলাম ৭৮ বছরের প্রবীণ মানুষ। ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছেন তিনি। তাই আমরা তাকে একটি চকলেট ও পানির বোতল দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পুলিশ বাধা দেয়। পরে অবশ্য পানির বোতল দেওয়া সম্ভব হয়েছে।’

তিনি আরও অভিযোগ করেন, তাদের অবগত না করেই হুট করে তাকে আদালতে আনা হয়েছে।

আইনজীবী আরও বলেন, ‘স্বচ্ছতার স্বার্থে আইনজীবীদের সব বিষয়ে জানানো উচিত। আদালতে আমরা লড়াই করবো, কিন্তু আমাদের অন্ধকারে রাখা হয়েছে, যা সংবিধান ও মানবাধিকার দুটিরই পরিপন্থি।’

