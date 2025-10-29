অর্থপাচার
রন-রিকসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে দুদকের চার্জশিট
অর্থপাচার ও দুর্নীতির অভিযোগের দুই মামলায় ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক পরিচালক রন হক সিকদার ও রিক হক সিকদারসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
গত বছরের ৩১ মার্চ দুদকের ঢাকা-১ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলা দুটি করা হয়। তদন্ত শেষে সহকারী পরিচালক ফেরদৌস রহমান চার্জশিট দাখিল করেন। বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুদকের জনসংযোগ বিভাগ এ তথ্য জানায়।
তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত এফসি অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করেন রন ও রিক সিকদার। এর মধ্যে রন সিকদার প্রায় ৬০ লাখ ৯২ হাজার ২২৫ মার্কিন ডলার এবং রিক সিকদার ২৬ লাখ ২২ হাজার ৪৯৯ মার্কিন ডলার ব্যয় করেন।
এ ঘটনায় ন্যাশনাল ব্যাংকের সাবেক ও বর্তমান আরও ১১ কর্মকর্তা চার্জশিটভুক্ত হয়েছেন।
দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।
এমডিএএ/এমকেআর/এএসএম