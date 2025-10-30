নির্বাচন কেন্দ্র করে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র আছে: ব্যারিস্টার খোকন

নির্বাচন কেন্দ্র করে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র আছে: ব্যারিস্টার খোকন
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) আইন, বিচার, মানবাধিকার ও সংবিধানবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ল’ রিপোর্টার্স ফোরামের (এলআরএফ) উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে ব্যারিস্টার খোকন এ মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, ‘নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র আছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা তৎপর আছে। নির্বাচনের আগে আরও অনেক ঘটনা দেখবেন আপনারা। তারপরও আমি মনে করি বাংলাদেশের মানুষ চায় একটা সুষ্ঠু-সুন্দর নির্বাচন।’
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপির) সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে বিএনপি আসন ভাগাভাগি করছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে ব্যারিস্টার খোকন বলেন, ‘জোট সারা পৃথিবীতে হচ্ছে। বাংলাদেশে হওয়াটা স্বাভাবিক। আর নির্বাচনী জোট করলে শেয়ার তো করতেই হবে।’
এর আগে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ও ব্যারিস্টার খোকন ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলআরএফের সভাপতি হাসান জাবেদ। পরিচালনা করেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মিশন।
ক্যাম্পে সহযোগিতা করে ইনসাফ বারাকাহ কিডনি অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল। এতে এলআরএফ সদস্যদের কিডনি পরীক্ষা ও চিকিৎসকের পরামর্শ দেওয়া হয়।
এসময় হাসপাতালের পক্ষে অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার মুহ. হাফিজুর রহমান, ডা. শিশির মণ্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এইচ এম দুলাল, আব্দুল কুদ্দুস, মোবারক করিম, অনামিকা রায়সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এফএইচ/একিউএফ