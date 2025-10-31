বিচারকের আদেশ জালিয়াতি, ৪ দিনের রিমান্ডে সেরেস্তাদার 

বিচারকের আদেশ জালিয়াতি, ৪ দিনের রিমান্ডে সেরেস্তাদার
বিচারকের আদেশ জালিয়াতি ও ভুয়া জামিননামা তৈরির অভিযোগে ঢাকার দেউলিয়া আদালতের সেরেস্তাদার মো. খাদেমুল বাশারকে চারদিনের রিমান্ডে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম এই আদেশ দেন। এর আগে কোতোয়ালি থানা পুলিশ আসামিকে আদালতে হাজির করে পাঁচদিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুজ্জামান দিপু গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
মামলার নথি অনুযায়ী, আদালতের সেরেস্তাদার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে খাদেমুল বাশার বিচারকের নাম, পদবি ও স্বাক্ষর জাল করে ভুয়া আদেশনামা ও জামিননামা তৈরি করতেন। এসব জাল নথি ব্যবহার করে তিনি বিভিন্ন মামলার আসামিদের অবৈধভাবে জামিনে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন।
ঘটনার বিষয়টি আদালতের নজরে এলে কোতোয়ালি থানায় মামলা হয়। পরে বুধবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সূত্রাপুর থানাধীন জনসন রোড এলাকা থেকে খাদেমুল বাশারকে গ্রেফতার করা হয়। এই সময় তার কাছ থেকে ভুয়া জামিননামা, আদালতের আদেশ ও জাল নথিপত্র উদ্ধার করে পুলিশ।
রিমান্ড আবেদনে পুলিশ বলেছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে খাদেমুল বাশার অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তাকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ঘটনার পেছনে থাকা অন্যদের সম্পৃক্ততা এবং কতজন আসামি এভাবে অবৈধভাবে মুক্তি পেয়েছে, তা জানা যেতে পারে।
