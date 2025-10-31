  2. আইন-আদালত

খোকন ও তার স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৭ এএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপ-প্রেস সচিব আশরাফুল আলম খোকন/ছবি: সংগৃহীত

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পৃথক দুটি মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপ-প্রেস সচিব আশরাফুল আলম খোকন ও তার স্ত্রীর আয়কর নথি পর্যালোচনার জন্য জব্দ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেন।

দুদক বলছে, আশরাফুল আলম খোকনের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তিনি সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজ নামে ও বেনামে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও দখল করেছেন। এছাড়া তার নামে থাকা তিনটি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সন্দেহজনক অর্থ লেনদেনের তথ্য তদন্তাধীন।

সংস্থাটির এক কর্মকর্তা বলেন, মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আদালত অনুমোদন দিয়েছেন যে, ঢাকা কর অঞ্চল-৬ এর ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের আয়কর নথি, স্থায়ী অংশ, বিবিধ অংশ, অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন যদি থাকে, নোটসিটসহ সংশ্লিষ্ট সব রেকর্ডপত্র ও অফিস আদেশ পর্যালোচনা করা হবে। পর্যালোচনার পর সত্যায়িত ফটোকপি তৈরি করে মামলার আলামত হিসেবে জব্দ করা হবে।

আশরাফুল আলম খোকনের স্ত্রী রেজওয়ানা নূরীর আয়কর নথিও একই প্রক্রিয়ায় পর্যালোচনার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

