সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় ওলামা লীগ নেতা কারাগারে

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় ওলামা লীগ নেতা কারাগারে
নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেফতার আওয়ামী ওলামা লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল্লাহ্ আল ইসরাফিলকে (৪২) কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
বুধবার (৩০ অক্টোবর) তাকে আদালতে হাজির করে পল্টন মডেল থানা পুলিশ। আসামির আইনজীবী জামিন আবেদন করেন।
পরে আদালত শুনানি শেষে মামলার তদন্ত চলমান থাকায় তাকে জেলহাজতে পাঠানোর আদেশ দেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক সেফাতুল্লাহ।
পুলিশ জানায়, গত ২২ অক্টোবর মামলাটি সন্ত্রাসবিরোধী আইনের পাঁচটি ধারা অনুযায়ী দায়ের করা হয়। পল্টন মডেল থানার সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র) জুয়েল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়, গত ২১ অক্টোবর দুপুরে পল্টন মডেল থানাধীন পুরানা পল্টন এলাকায় ছাত্রলীগ ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রায় ৮০ থেকে ১০০ জন সদস্য সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করে সমবেত হয়।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কয়েকজনকে আটক করে, বাকিরা পালিয়ে যায়। আটক আসামিরা নিষিদ্ধ সংগঠনের অর্থদাতা, পরামর্শদাতা ও সমর্থক হিসেবে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রমে সক্রিয় ছিল বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।
আবদুল্লাহ্ আল ইসরাফিল বর্তমানে ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকার বিবির বাগিচায় বসবাস করেন। তার স্থায়ী ঠিকানা লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলার পূর্ব চর মার্টিন এলাকায়।
এমডিএএ/এমকেআর/এমএস