এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যানকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি

এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যানকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি
ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ৮৫৭ কোটি ও ৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করা দুই মামলায় এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ও নাসা গ্রুপের কর্ণধার নজরুল ইসলাম মজুমদারকে দুদিন জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের ওপর শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১-এর মামলায় নজরুল ইসলাম বর্তমানে কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছেন।
৮৫৭ কোটির মামলার জিজ্ঞাসাবাদের আবেদনে বলা হয়েছে, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে, ক্ষমতার অপব্যবহার, অপরাধজনক অসদাচরণ ও বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে অবৈধভাবে ঋণ অনুমোদনের সুপারিশ করে। ঋণ অনুমোদন দিয়ে, ঋণ বিরতণ করে এবং ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে এক্সিম ব্যাংকের ৮৫৭ কোটি ৯৩ লাখ ৭৩ হাজার ৭৪৯ টাকা আত্মসাৎ করে।
আত্মসাৎকৃত টাকার অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা গোপন বা ছদ্মাবৃত্ত করার জন্য বিভিন্ন হিসাবে স্থানান্তর ও রূপান্তর করার দায়ে নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ২১ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে।
অপর আবেদনে বলা হয়েছে, নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জন আসামীর বিরুদ্ধে অসৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অসদাচরণ ও বিশ্বাসভঙ্গ করে অবৈধভাবে ঋণ প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। তারা এক্সিম ব্যাংক থেকে ৬১৫ কোটি ৭৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা আত্মসাত করেছে।
আত্মসাৎকৃত টাকার অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা গোপন বা ছদ্মাবৃত্ত করার নিমিত্ত বিভিন্ন হিসাবে স্থানান্তর ও রূপান্তর, হস্তান্তর করার অভিযোগে মামলাটি রুজু করা হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে।
গত ১ অক্টোবর রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে নজরুল ইসলাম মজুমদারকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ।
এমডিএএ/এমকেআর/এমএস