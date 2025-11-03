  2. আইন-আদালত

হাসিনার ‘প্লট দুর্নীতি’

মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে জেরা, পরবর্তী শুনানি ৬ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৯ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
শুনানি শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আইনজীবীরা

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দুদকের করা মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা আফনাত জাহান কেয়াকে জেরা করা হয়েছে। একই সঙ্গে মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ৬ নভেম্বর দিন নির্ধারণ করছে আদালত।

সোমবার (৩ নভেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন এ আদেশ দেন।

এর আগে গত ২৯ অক্টোবর এ মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করেন রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলম। তার আইনজীবী মোহাম্মদ শাহীনুর ইসলাম মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তাকে জেরা করার সুযোগ পান।

আজ ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুনের এজলাসে তদন্ত কর্মকর্তা আফনাত জাহান কেয়াকে জেরা করা হয়। শুনানি শেষে আংশিক জেরার জন্য আগামী ৬ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন আদালত।

দুদকের আইনজীবী মইনুল হাসান বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।

দুদকের অভিযোগ, রাজউকের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার যোগসাজশে শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যরা পূর্বাচলের ২৭ নম্বর সেক্টরের কূটনৈতিক অঞ্চলে বিধি বহির্ভূতভাবে ছয়টি ১০ কাঠার প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন। বিধি অনুযায়ী তারা এসব প্লট পাওয়ার যোগ্য ছিলেন না।

গত ২৫ মার্চ দুদক ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে ছয়টি মামলার অভিযোগপত্র জমা দেয়। পরে ৩১ জুলাই মোট ২৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় এবং তাদের পলাতক হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়।

