ক্যাসিনোকাণ্ডে আলোচিত সেলিম প্রধান তিন দিনের রিমান্ডে
আওয়ামী লীগের মিছিলে অর্থের যোগান দেওয়ার অভিযোগে রাজধানীর গুলশান থানায় দায়ের করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় ক্যাসিনোকাণ্ডে আলোচিত ব্যবসায়ী সেলিম প্রধানের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
সোমবার (৩ নভেম্বর) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াদুর রহমান এ আদেশ দেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. হারুনুর রশিদ গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান থানার পুলিশ পরিদর্শক মোজাম্মেল হক মামুন আসামির সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত ২২ এপ্রিল সকাল ৭টার দিকে গুলশান-১ এর ১৩৬ নম্বর রোডের জব্বার টাওয়ারের পাশে সেলিম প্রধানসহ অজ্ঞাত ৩০ থেকে ৩৫ জন নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের অর্থদাতা, পরামর্শদাতা ও নির্দেশদাতা হিসেবে সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশে সমবেত হন। এ সময় ওই সংগঠনের ব্যানারে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও দেশবিরোধী স্লোগান দেন। ঘটনাস্থল থেকে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হলেও বাকিরা পালিয়ে যান। পরে পুলিশ বাদী হয়ে গুলশান থানায় মামলা দায়ের করে।
এর আগে, চলতি বছরের ৬ সেপ্টেম্বর ভোরে রাজধানীর বারিধারার একটি রেস্তোরাঁ থেকে সেলিম প্রধানসহ নয়জনকে গ্রেফতার করা হয়। ওই সময় ৬ দশমিক ৭ কেজি সিসা, সাতটি সিসা স্ট্যান্ড এবং অন্যান্য সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।
২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানের সময় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে থাইল্যান্ডগামী বিমান থেকে নামিয়ে সেলিম প্রধানকে গ্রেফতার করে র্যাব। পরে তার বাসা ও অফিসে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ দেশি-বিদেশি মুদ্রা ও বিদেশি মদ জব্দ করা হয়।
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তথ্যমতে, সেলিম প্রধান বাংলাদেশে অনলাইন ক্যাসিনো বা অনলাইন জুয়ার অন্যতম হোতা এবং বিপুল অর্থ বিদেশে পাচার করেছিলেন। এ সংক্রান্ত দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় তিনি চার বছরের সাজাও খেটেছেন।
এমডিএএ/এএমএ