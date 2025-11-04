  2. আইন-আদালত

সুপ্রিম কোর্টে ৪১ ডিএজি এবং ৬৭ এএজি নিয়োগ

প্রকাশিত: ০৩:৫১ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

সুপ্রিম কোর্টে সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য ডেপুর্টি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে ৪১ জন এবং সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে আরও ৬৭ জন আইনজীবীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সলিসিটর মুঞ্জুরুল হোসেনের সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, দ্য বাংলাদেশ ল অফিসার্স অর্ডারের ৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের ৪১ জন আইনজীবীকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ডেপুর্টি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ দেওয়া হলো।

অন্য এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে- বাংলাদেশ ল অফিসার্স অর্ডারের ৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের ৬৭ জন আইনজীবীকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ দেওয়া হলো।

