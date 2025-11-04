  2. আইন-আদালত

নিক্সন ও নূর-ই-আলমসহ ৪ জনের আয়কর নথি সিআইডিকে দেওয়ার নির্দেশ

প্রকাশিত: ০৪:৩৯ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
সাবেক সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান চৌধুরী

ফরিদপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান চৌধুরী (নিক্সন চৌধুরী), তার ভাই মাদারীপুর-১ আসনের সাবেক এমপি ও জাতীয় সংসদের সাবেক চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরীসহ চারজনের আয়কর নথি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

সিআইডি আবেদনের শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ঢাকার কর অঞ্চল-৮-কে এ আদেশ দেন ঢাকার মহানগর দায়রা জজ সাব্বির ফয়েজ।

এদিন সিআইডির ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের উপ-পুলিশ পরিদর্শক মো. মনিরুজ্জামান তাদের আয়কর নথি বিবরণী ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র জব্দের অনুমতি চেয়ে আদালতে আবেদন করেন। আবেদনে নিক্সন চৌধুরীর স্ত্রী তারিন হোসেন ও মাদারীপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও নিক্সন চৌধুরীর পিএস মো. শাহাদাৎ হোসেনের আয়কর নথির চাওয়া হয়।

শুনানিতে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর আজিজুল হক দিদার আবেদনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। শুনানি শেষে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।

আবেদনে বলা হয়, অভিযুক্ত মজিবুর রহমান চৌধুরী (নিক্সন চৌধুরী) ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে অর্জিত অর্থ দিয়ে ফ্ল্যাট, গাড়ি ও জমি ক্রয়সহ মানিলন্ডারিংয়ে জড়িত থেকে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন। এই সংক্রান্তে মানিলন্ডারিং অনুসন্ধান চলমান রয়েছে।

অনুসন্ধানের সুষ্ঠুতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের স্বার্থে আদালত, ২০১০ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অভিযুক্তদের আয়কর নথি বিবরণী ও এর সঙ্গে থাকা সব আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সিআইডিকে জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন।

