ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতিবাদে ভয়েস অব ল’ইয়ার্সের লংমার্চ ঘোষণা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৮ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ভারতীয় আগ্রাসন অব্যাহতের প্রতিবাদে চার দফা দাবিতে লংমার্চ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আইনজীবীদের সংগঠন ভয়েস অব ল’ইয়ার্স বাংলাদেশ। আগামী শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকাল ৮টায় জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে লংমার্চ কর্মসূচি শুরু হবে। ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করে গাজীপুর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ হয়ে সোনামসজিদ সীমান্তে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে।

আয়োজক সূত্রে জানা যায়, লংমার্চে শতাধিক আইনজীবী অংশ নেবেন। এতে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট পারভেজ হোসেন ও অ্যাডভোকেট দেলওয়ার হোসেনকে সমন্বয়ক করে দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ভারতীয় আগ্রাসনবিরোধী ভয়েস অব ল’ইয়ার্স বাংলাদেশের আহ্বায়ক ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আশরাফ-উজ-জামান জাগো নিউজকে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ভারত ফারাক্কা, তিস্তা ও টিপাইমুখসহ বাংলাদেশের ৫৪টি নদী থেকে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করছে। পাশাপাশি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে ফেলানীসহ সহস্রাধিক বাংলাদেশি সীমান্তে বর্বরোচিতভাবে নিহত হয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, ভারতীয় বাহিনী অবৈধভাবে তালপট্টি দখল করে রেখেছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচারের ঘটনায় খুনি হাসিনা ও তার দোসরদের সহযোগিতা ও আশ্রয়দানের প্রতিবাদে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করবো এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের প্রতিবাদ জানাবো।

