ঢাবি শিক্ষিকা মোনামির মামলা তদন্তের নির্দেশ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সহকারী প্রক্টর শেহরীন আমিন ভূঁইয়া মোনামির ছবি বিকৃতভাবে ফেসবুকে প্রচার করার অভিযোগে দায়ের করা মামলার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। তদন্ত প্রতিবেদন আগামী ৯ ডিসেম্বরের মধ্যে দাখিল করতে বলা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাইদ আদালতে মামলার এজাহার গ্রহণ করে তদন্তের নির্দেশ দেন। এর আগে সোমবার শাহবাগ থানায় সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে মামলা করেন ভুক্তভোগী শিক্ষক মোনামি।
মামলায় শিক্ষক মোনামি অভিযোগ করে বলেন, তার একটি ছবি বিকৃত করে একাধিক ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রচার করা হয়েছে, যা তার সম্মানহানি ও মানসিক কষ্টের কারণ হয়েছে।
এ ঘটনায় আসামি করা হয়েছে সাংবাদিক ও অ্যাক্টিভিস্ট মুজতবা খন্দকার, লেখক ও অ্যাক্টিভিস্ট মহিউদ্দিন মোহাম্মদ, ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী নিরব হোসাইন এবং জনৈক আশফাক হোসাইন ইভানকে।
অভিযোগে বলা হয়েছে, আসামিরা বিভিন্ন ফেসবুক আইডি ব্যবহার করে মোনামির ছবি বিকৃত করে অশালীনভাবে পোস্ট করেন এবং তাকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ও মানহানিকর মন্তব্য করেন। গত ২ নভেম্বর সকাল ১১টা ২৫ মিনিটের দিকে নিজের অফিসকক্ষে অবস্থানকালে ভুক্তভোগী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি দেখতে পান।
