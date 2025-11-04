রিজার্ভ চুরি মামলার প্রতিবেদন দাখিল ৮ ডিসেম্বর
বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় দায়ের করা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ৮ ডিসেম্বর নতুন দিন ধার্য করেছেন আদালত।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইন এ দিন নির্ধারণ করেন। এ দিন মামলার প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। কিন্তু তদন্ত সংস্থা পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) প্রতিবেদন জমা দিতে না পারায় আদালত সময় বাড়ালো।
গত ২০১৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থেকে সুইফট কোড জালিয়াতির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি করা হয়। পরে সেই অর্থ ফিলিপাইনে স্থানান্তর করা হয়। ধারণা করা হয়, দেশের ভেতরের একটি চক্রের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক হ্যাকার গ্রুপ এ অর্থপাচারের ঘটনা ঘটায়।
ঘটনার পর ১৫ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টের উপপরিচালক জোবায়ের বিন হুদা মতিঝিল থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলাটি করা হয় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ (সংশোধনী ২০১৫) এর একটি ধারা এবং তথ্য ও প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর দুইটি ধারায়। বর্তমানে মামলাটি তদন্ত করছে সিআইডি।
