জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সদস্য হলেন বিচারপতি আহমেদ সোহেল

জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সদস্য হলেন বিচারপতি আহমেদ সোহেল
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি আহমেদ সোহেলকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে তাকে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন মন্ত্রণালয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭-এর বিধি ৩ (২) (খ) এবং বিধি ৩ (৩) এর বিধানমতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক বিচারপতি আহমেদ সোহেলকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ দিয়েছেন। এ নিয়োগ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
এর আগে গত বছরের ২৭ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীকে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়।
