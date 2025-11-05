  2. আইন-আদালত

নতুন মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যানকে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৩ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার/ ফাইল ছবি

রাজধানী যাত্রাবাড়ী থানার এক হত্যা মামলায় নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। বুধবার (৫ নভেম্বর) সকালে এ সংক্রান্ত শুনানি শেষে ঢাকা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুর রহমান এ আদেশ দেন।

শুনানির শুরুতে নজরুল ইসলামের আইনজীবী শাহীন মোরশেদ তার শারীরিক অসুস্থতা ও বার্ধক্যের কথা উল্লেখ করে আদালতের কাছে কাঠগড়ায় বসার অনুমতি চেয়ে প্রার্থনা করেন। তবে আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেননি।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারি যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের করা একটি হত্যা মামলায় চারটি ধারায় নজরুল ইসলাম মজুমদারকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করে পুলিশ।

আইনজীবী শাহীন মোরশেদ বলেন, আমরা আদালতকে জানিয়েছি, একজনকে গ্রেফতার দেখানোর ক্ষেত্রে যথাযথ কারণ দেখাতে হয়। কিন্তু পুলিশ কোনো নির্দিষ্ট কারণ উপস্থাপন করতে পারেনি। শুধু বিশেষ কারণে আসামিকে হাজির করা হলে তা মঞ্জুর করা বিচারপ্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি করবে।

তিনি আরও বলেন, আমরা আদালতে অনুরোধ করেছিলাম তার বয়স ও অসুস্থতা বিবেচনায় বসার অনুমতি দেওয়ার জন্য, কিন্তু সেটি অনুমোদিত হয়নি।

