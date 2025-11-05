সময় হলে পদত্যাগ করে নির্বাচন করবেন অ্যাটর্নি জেনারেল

সময় হলে পদত্যাগ করে নির্বাচন করবেন অ্যাটর্নি জেনারেল
সময় হলে পদত্যাগ করে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।
বুধবার (৫ নভেম্বর) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরানোর আপিল শুনানি শেষে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের কনফারেন্স কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন।
নির্বাচনে অংশের বিষয়ে আসাদুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) কাছে আমি নমিনেশন চেয়েছি। আমি আশাবাদী নমিনেশন পাবো। যখন সময় হবে তখন পদত্যাগ করে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচন করবো।
অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ঝিনাইদহ-১ আসন থেকে নির্বাচন করতে আগ্রহী। গত সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে ২৩৭ আসনে (পরের দিন একটি আসনে মনোনয়ন স্থগিত) সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সেদিন ঝিনাইদহের চারটি আসনের মধ্যে শুধু ঝিনাইদহ-৩ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। বাকি তিনটি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়নি।
এর মধ্যে ঝিনাইদহ-১ আসন অ্যাটর্নি জেনারেলের জন্য ও ঝিনাইদহ-২ গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রাশেদ খাঁনের জন্য বিএনপি রেখে দিয়েছে বলে জানা গেছে।
