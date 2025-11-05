  2. আইন-আদালত

মানবতাবিরোধী অপরাধে বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন সাবেক এমপিপুত্র রাজিব

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
আওয়ামী লীগ নেতা তানজির আহমেদ রাজিব/ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে তিনজনকে হত্যার ঘটনায় হওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আওয়ামী লীগ (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) নেতা তানজির আহমেদ রাজিবকে আগামী ২৭ নভেম্বর আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

বুধবার (৫ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এই আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মঞ্জুরুল বাছিদ এবং জেলা ও দায়রা জজ নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর। ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর সাইমুম রেজা তালুকদার। শুনানিতে প্রসিকিউটর মামলায় রাজিবকে গ্রেফতারের জন্য আবেদন জানান। পরে তা মঞ্জুর করে কারা কর্তৃপক্ষকে এই নির্দেশনা দেন আদালত।

প্রসিকিউশন জানায়, এলাকায় আওয়ামী সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত রাজিব। এরই মধ্যে অন্য মামলায় গ্রেফতার হয়ে কারাগারে রয়েছেন তিনি। তবে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান ঘিরে গৌরীপুরে হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় তাকে গ্রেফতারের জন্যে আবেদন করা হয়।

জানা গেছে, ২০২২ সালে ময়মনসিংহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন রাজিব। তিনি ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) নাজিম উদ্দিন আহমেদের ছেলে।

এর আগে, গত ২৮ সেপ্টেম্বর এ মামলায় গৌরীপুর থানার সাবেক এসআই শফিকুল আলমসহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে দুই মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল-২। একইসঙ্গে শুনানির জন্য ২৭ নভেম্বর দিন ধার্য করা হয়। এসআই শফিকুল ছাড়া এই মামলার অন্য আসামিরা হলেন একই থানার তৎকালীন এএসআই দেলোয়ার হোসাইন, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা শাহাবুল আলম, জোসেফ উদ্দিন জজ ও আতাউর রহমান ফকির ওরফে ফারুক আহাম্মদ।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে পুলিশসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের হামলায় বিপ্লব হাসান, মো. নূরে আলম সিদ্দিকী ও মো. জুবায়ের শহীদ হন। আহত হন অসংখ্য ছাত্র-জনতা। এর পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আসামিদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা হয়।

