  2. আইন-আদালত

বিচারপতি খুরশীদ আলমকে অপসারণ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫০ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
বিচারপতি খুরশীদ আলমকে অপসারণ
বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার। ছবি: সংগৃহীত

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকারকে অপসারণ করা হয়েছে। সংবিধানে পুনর্বহাল করা অনুচ্ছেদ ৯৬-এর দফা (৬) অনুযায়ী তাকে অপসারণ করেন রাষ্ট্রপতি।

বুধবার (৫ নভেম্বর) আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের তদন্তে বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে অযোগ্য হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন। এ কারণে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের পুনর্বহাল করা অনুচ্ছেদ ৯৬-এর দফা (৬) অনুযায়ী তাকে অপসারণ করা হয়েছে।

আরও পড়ুন
বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামানকে অপসারণ

এর আগে অনিয়মের অভিযোগের ব্যাখ্যা দিতে ছুটিতে পাঠানো বিচারপতিকে ডেকে ছিলেন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল। গত ২ সেপ্টেম্বর তার বিষয়ে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলে চূড়ান্ত শুনানি হয়।

এর আগে গত ২১ মে আইন ও বিচার বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামানকে অপসারণের কথা জানানো হয়।

এফএইচ/এমএএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।