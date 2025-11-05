বিচারপতি খুরশীদ আলমকে অপসারণ
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকারকে অপসারণ করা হয়েছে। সংবিধানে পুনর্বহাল করা অনুচ্ছেদ ৯৬-এর দফা (৬) অনুযায়ী তাকে অপসারণ করেন রাষ্ট্রপতি।
বুধবার (৫ নভেম্বর) আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের তদন্তে বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে অযোগ্য হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন। এ কারণে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের পুনর্বহাল করা অনুচ্ছেদ ৯৬-এর দফা (৬) অনুযায়ী তাকে অপসারণ করা হয়েছে।
এর আগে অনিয়মের অভিযোগের ব্যাখ্যা দিতে ছুটিতে পাঠানো বিচারপতিকে ডেকে ছিলেন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল। গত ২ সেপ্টেম্বর তার বিষয়ে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলে চূড়ান্ত শুনানি হয়।
এর আগে গত ২১ মে আইন ও বিচার বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামানকে অপসারণের কথা জানানো হয়।
