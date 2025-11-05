জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ব্যবসায়ী হত্যায় ছাত্রলীগ নেতা ফাহাদ রিমান্ডে

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ব্যবসায়ী হত্যায় ছাত্রলীগ নেতা ফাহাদ রিমান্ডে
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ হত্যার মামলায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নিউমার্কেট থানা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল হাসান ফাহাদকে তিন দিনের রিমান্ডে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
বুধবার (৫ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রওনক জাহান এ আদেশ দেন। এর আগে পুলিশ সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করে তাকে আদালতে হাজির করে।
মামলার নথি অনুযায়ী, গত বছরের ১৯ জুলাই রাজধানীর নীলক্ষেত এলাকায় গুলিতে ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ নিহত হন। পরে তার ভায়রা আব্দুর রব শেখ হাসিনা ও ওবায়দুল কাদেরসহ ১৩০ জনের বিরুদ্ধে নিউমার্কেট থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।
ঘটনাটির সঙ্গে ফাহাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।
