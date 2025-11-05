সাবেক এমপি সাইফুলসহ ৩২ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

সাবেক এমপি সাইফুলসহ ৩২ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ঢাকার আশুলিয়ায় আন্দোলনকারী বিপ্লব মন্ডল হত্যার মামলায় ঢাকা-১৯ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মাদ সাইফুল ইসলামসহ ৩২ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।
বুধবার (৫ নভেম্বর) মামলার চার্জশিট আমলে নিয়ে এ পরোয়ানা জারি করেন রাজধানীর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাজুল ইসলাম। জাগো নিউজকে এ তথ্য জানিয়েছেন আশুলিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিশ্বজিৎ বিশ্বাস।
বিশ্বজিৎ বিশ্বাস বলেন, অভিযুক্ত সবাই কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের আশুলিয়া থানা শাখার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।অভিযুক্তদের মধ্যে আশুলিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শামীম আহমেদ সুমন ভূঁইয়া ও সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন মোল্লাও রয়েছেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত বছরের ৫ আগস্ট আশুলিয়ার বাইপাস মোড়ে ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের’ ওপর হামলা চালান সাইফুল ইসলাম ও তার সহযোগীরা। আগ্নেয়াস্ত্র ও লাঠিসোঁটা ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালালে গুলিবিদ্ধ হয়ে বিক্ষোভকারী বিপ্লব মণ্ডল নিহত হন। বিপ্লবের সহপাঠীরা তাকে শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে স্পেশালাইজড হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
পরবর্তীতে ৩১ আগস্ট আশুলিয়া থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন বিপ্লবের বোন মেমি মণ্ডল। এর আগে ২৭ আগস্ট পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) উপপরিদর্শক ইমরান আহমেদ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেন, যার মধ্যে সাবেক এমপি সাইফুল ইসলামও রয়েছেন। ওই ৪৫ জনের মধ্যে বর্তমানে ১৩ জন কারাগারে রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
