জয়-পুতুলসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৬ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুল

সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের (সিআরআই) নামে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাৎ, কর ফাঁকি ও অর্থপাচারের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ আটজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বুধবার (৫ নভেম্বর) দুদকের সহকারী পরিচালক আখতার হোসেন এক নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।

মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন—সিআরআই ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, সাবেক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু, নির্বাহী পরিচালক সাব্বির বিন শামস, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য রওশন আরা আখতার, সাবেক চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এবং সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

দুদকের অভিযোগ অনুযায়ী, সিআরআই সামাজিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে কর মওকুফের সুবিধা নেয়, যদিও সংস্থাটি সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত নয়। এর ফলে সরকারের কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

দুদক তদন্তে দেখতে পায়, অভিযুক্তরা প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান নিয়েছেন। ২৩টি কোম্পানি থেকে সিআরআই ৪৫ কোটি ৩৫ লাখ টাকা অনুদান পেয়েছে বলে দুদকের অনুসন্ধানে জানা গেছে।

দুদক কর্মকর্তারা বলছেন, ২০১৩-১৪ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১০০ কোটি ৩১ লাখ টাকা আয় করেছে, যার মধ্যে ১৫ কোটি ৬৮ লাখ টাকার হিসাবে গড়মিল পাওয়া গেছে। এছাড়া ২৫টি ব্যাংক হিসাবে মোট ৪৩৯ কোটি ৭ লাখ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ২৪৭ কোটি ৮৫ লাখ টাকা জমা ও ১৯১ কোটি ২১ লাখ টাকা উত্তোলন করা হয়।

পাশাপাশি ৩৬ লাখ ৫২ হাজার টাকার আয়কর পরিশোধ না করার অভিযোগও রয়েছে, যা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১১(বি) ধারা অনুযায়ী অপরাধ।

দুদক জানিয়েছে, এসব অর্থের স্থানান্তর ও আত্মসাৎ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর আওতায় অর্থপাচারের শামিল। মামলাটি দণ্ডবিধির ৪০৯/১০৯ ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর ৪(২)(৩) ধারায় দায়ের করা হয়েছে।

