ডলারের লোভ দেখিয়ে শিক্ষকের টাকা আত্মসাৎ, দুই নাইজেরিয়ান রিমান্ডে

ডলারের লোভ দেখিয়ে শিক্ষকের টাকা আত্মসাৎ, দুই নাইজেরিয়ান রিমান্ডে
নোয়াখালীর এক মাদরাসা শিক্ষককে ডলারের লোভ দেখিয়ে প্রায় ৪৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার দুই নাইজেরিয়ান নাগরিককে দুদিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত।
বুধবার (৫ নভেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শহিদুল ইসলাম এ রিমান্ডের আদেশ দেন। রিমান্ডে পাঠানো দুই আসামি হলেন- চিফ চার্লস ওকাফর ওরফে সিমিডো জর্জ ও লুইচ ইকেন্না ইফেজুয়ে।
এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের উপ-পরিদর্শক মো. শামীমুল এহসান তাদের পাঁচদিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
প্রতারণার শিকার মাদরাসা শিক্ষক মো. নিজাম উদ্দিন গত ২৪ এপ্রিল মতিঝিল থানায় মামলা করেন। অভিযোগে বলা হয়, তার হোয়াটসঅ্যাপে নিজেকে মার্কিন সেনা কর্মকর্তা পরিচয় দেওয়া এক নারী ‘ফ্লোরা ডারপিনো’ যোগাযোগ করেন এবং ১৪ দশমিক ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাংলাদেশে এতিমখানা নির্মাণে পাঠানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে বিভিন্ন অজুহাতে কুরিয়ার চার্জ, ইমিগ্রেশন ফি ও নিরাপত্তা খরচ বাবদ বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠাতে বলেন।
প্রতারণার অংশ হিসেবে এক ব্যক্তি নিজেকে ‘আমেরিকান দূতাবাস কর্মকর্তা ডেভিড’ পরিচয় দিয়ে ভুক্তভোগীর নোয়াখালীর বাড়িতে যান। সেখানে তিনি কালো রঙের ডলার ভর্তি একটি বাক্স দেখিয়ে তা পরিষ্কারের জন্য বিশেষ ‘মেশিন ও কেমিকেল’ আনার কথা বলে আরও টাকা দাবি করেন।
২০২৩ সালের জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিজাম উদ্দিন মোট ৪৪ লাখ ৯০ হাজার ৪০০ টাকা ওই চক্রকে দেন। পরে তিনি বুঝতে পারেন, এটি একটি আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্র।
ডিবি জানায়, এই আন্তর্জাতিক চক্রটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া বিদেশি পরিচয়ে যোগাযোগ করে দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে প্রতারণা করছে।
