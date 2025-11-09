  2. আইন-আদালত

বরিশালের বাবুগঞ্জের সাবেক চেয়ারম্যান এমদাদুলসহ দুজন কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা
প্রকাশিত: ১১:২৫ এএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
বরিশালের বাবুগঞ্জের সাবেক চেয়ারম্যান এমদাদুলসহ দুজন কারাগারে
ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত/ছবি: জাগো নিউজ

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা একটি মামলায় দুজনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। তারা হলেন বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সভাপতি কাজী এমদাদুল হক দুলাল এবং হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলা শাখা জাতীয় শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া।

শনিবার (৮ নভেম্বর) দুপুরে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ওই দুজনকে হাজির করে পুলিশ। মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আটক রাখার আবেদন জানান মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গোয়েন্দা পুলিশের উপ-পরিদর্শক রফিকুল ইসলাম। শুনানি শেষে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসিবুজ্জামান দুই অভিযুক্তকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এর আগের দিন, শুক্রবার (৭ নভেম্বর) ডিবির মতিঝিল বিভাগের একটি দল খিলগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে কাজী এমদাদুল হক দুলালকে এবং পল্টন এলাকা থেকে মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়াকে গ্রেফতার করে।

মামলার নথি অনুযায়ী, রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে গত ১৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় সমবেত হয় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এসময় তারা রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেয়। পরে এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মতিঝিল থানায় মামলা করে।

এমডিএএ/এমএমকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।