‘শয়তানের নিশ্বাস’ দিয়ে অর্থ-গয়না হাতিয়ে নেওয়া তানিয়া কারাগারে

‘শয়তানের নিশ্বাস’ দিয়ে অর্থ-গয়না হাতিয়ে নেওয়া তানিয়া কারাগারে
রাজধানীর রূপনগরের একটি বাসা থেকে শয়তানের নিশ্বাস (স্কোপোলামিন জাতীয় বিশেষ কেমিক্যাল) প্রয়োগ করে অর্থ ও স্বর্ণালংকার হাতিয়ে নেওয়া চক্রের মূলহোতা মোসা. তানিয়াকে (৪০) কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত শুনানি শেষে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
এর আগে সোমবার (১১ নভেম্বর) তানিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় ৩৮টি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, গত ৮ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টার দিকে রূপনগর থানা এলাকার বেলাল হোসেনের স্ত্রী নাসিমা আক্তারের সঙ্গে তানিয়ার পরিচয় হয়। কথোপকথনের একপর্যায়ে তানিয়া তার ব্যাগ থেকে স্কোপোলামিন জাতীয় কেমিক্যাল বের করে নাসিমার নাকের কাছে ধরে তাকে অচেতন করে ফেলেন।
অচেতন অবস্থায় নাসিমার কাছ থেকে ২৩ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যান তানিয়া। পরে বেলাল হোসেন বাদী হয়ে রূপনগর থানায় মামলা দায়ের করেন।
পুলিশ জানিয়েছে, মামলার পর রূপনগর থানার একটি চৌকস টিম গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় তানিয়ার অবস্থান শনাক্ত করে। সোমবার (১১ নভেম্বর) দিবাগত রাত ৩টার দিকে উত্তরা দিয়াবাড়ির একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে তিন ভরি ছয় আনা স্বর্ণালংকার, স্বর্ণ বিক্রির ৯ লাখ ১ হাজার ৮৪০ টাকা, একটি প্রাইভেটকার, স্বর্ণ মাপার ডিজিটাল মেশিন, ইমিটেশন গয়না এবং একটি মোবাইল উদ্ধার করা হয়।
প্রতারণার কৌশল সম্পর্কে পুলিশ জানায়, তানিয়া দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে প্রবাসী পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করতেন। নিজেকে প্রবাসী বা প্রবাসীর আত্মীয় পরিচয় দিয়ে টার্গেট করা বাসায় প্রবেশ করতেন। ভুক্তভোগীদের আস্থা অর্জনের পর বিদেশি মুদ্রা বা গয়না দেখানোর ছলে ‘শয়তানের নিশ্বাস’ (স্কোপোলামিন) প্রয়োগ করে তাদের অচেতন করে ফেলেন এবং নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুট করে পালিয়ে যেতেন।
পুলিশ আরও জানায়, তানিয়া একজন পেশাদার প্রতারক। তার বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় ৩৮টি মামলা রয়েছে। তিনি নিয়মিত এলাকা বদলে প্রতারণা করতেন। তার সহযোগী চক্রের অন্য সদস্যদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।
