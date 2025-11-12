‘শয়তানের নিশ্বাস’ প্রয়োগ
অর্থ ও স্বর্ণালংকার হাতিয়ে নেওয়া চক্রের মূলহোতা গ্রেফতার
রাজধানীর রূপনগরের একটি বাসা থেকে শয়তানের নিশ্বাস (স্কোপোলামিন জাতীয় বিশেষ কেমিক্যাল) প্রয়োগ করে অর্থ ও স্বর্ণালংকার হাতিয়ে নেওয়া চক্রের মূলহোতা মোসা. তানিয়া (৪০) নামের এক নারীকে মালামালসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান। গ্রেফতার তানিয়ার নামে বিভিন্ন থানায় ৩৮টি মামলা রয়েছে।
রূপনগর থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গত ৮ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টার দিকে বেলাল হোসেন নামের এক ব্যক্তির স্ত্রী নাসিমা আক্তারের সঙ্গে গ্রেফতার ওই তানিয়ার পরিচয় হয়। তানিয়া নাসিমা আক্তারের বাসার ভেতরে প্রবেশ করে কথা বলতে থাকেন। কথা বলার একপর্যায়ে তিনি ব্যাগ থেকে শয়তানের নিশ্বাস (স্কোপোলামিন) নাসিমা আক্তারের নাকের কাছে নিয়ে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করে তার ব্যবহৃত ২৩ ভরি সোনা ও নগদ ৫০ হাজার টাকা চুরি নিয়ে করে পালিয়ে যান।
এ ঘটনায় বাদী বেলাল হোসেনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে রূপনগর থানায় একটি নিয়মিত মামলা করা হয়।
তালেবুর রহমান আরও বলেন, রূপনগর থানার একটি দল গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় আসামি তানিয়ার অবস্থান শনাক্ত করে। পরে সোমবার দিনগত রাত (১১ নভেম্বর) ৩টার দিকে তুরাগ থানাধীন উত্তরা দিয়াবাড়ীর একটি বাসায় অভিযান পরিচালনা করে তানিয়াকে গ্রেফতার করা হয়।
এসময় তার হেফাজত থেকে তিন ভরি ছয় আনা সোনা, স্বর্ণালংকার বিক্রয়ের নগদ ৯ লাখ ১ হাজার ৮৪০ টাকা, একটি প্রাইভেটকার, একটি স্বর্ণ মাপার ডিজিটাল মেশিন, ইমিটেশনের গয়না ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
তিনি বলেন, গ্রেফতার তানিয়া দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে প্রবাসী পরিবারগুলোর তথ্য সংগ্রহ করতেন। তিনি নিজেকে প্রবাসী বা প্রবাসীদের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে টার্গেট করা বাসায় প্রবেশ করতেন। কথাবার্তার একপর্যায়ে তিনি ভুক্তভোগীদের বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রা বা ইমিটেশন দেখানোর ছলে তার কাছে থাকা শয়তানের নিশ্বাস (স্কোপোলামিন) প্রয়োগ করে সুকৌশলে বাসা থেকে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যেতেন।
গ্রেফতার তানিয়াকে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
কেআর/এমআইএইচএস/এএসএম