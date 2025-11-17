নানক ও তার স্ত্রী-কন্যার ৫৭ ব্যাংক হিসাব জব্দের আদেশ
আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, তার স্ত্রী ও মেয়ের নামে থাকা ৫৭টি ব্যাংক হিসাব জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব হিসাবে মোট ২ কোটি ৮৯ লাখ টাকা রয়েছে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক শিহাবুল ইসলাম দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন।
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আদালতে দাখিল করা দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, জাহাঙ্গীর কবির নানকের নিজের নামে, স্ত্রী সৈয়দা আরজুমান বানু ও মেয়ে এস আমরীন রাখীর নামে এবং তার স্ত্রীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমএস ডন অ্যাডভারটাইজিংয়ের বিভিন্ন হিসাবে সন্দেহজনকভাবে মোট ৩২ কোটি ১৮ লাখ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে।
অনুসন্ধানে পাওয়া ব্যাংক রেকর্ড পর্যালোচনায় দুদক জানিয়েছে, নানকের স্ত্রী, মেয়ে ও স্ত্রীর প্রতিষ্ঠানসহ নিজের নামে থাকা চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব, এফডিআরসহ বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের অর্থ বেহাত করার চেষ্টা চলছে। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে এসব হিসাব দ্রুত ফ্রিজ করা প্রয়োজন বলে আবেদনে উল্লেখ করে দুদক।
আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে হিসাবগুলো জব্দ করার নির্দেশ দেন।
এমডিএএ/এমকেআর/এমএস