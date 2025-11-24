পরিবেশ উপদেষ্টা
ই-পারিবারিক আদালত পেপারলেস ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নেবে
নতুন চালু হওয়া ই-পারিবারিক আদালত কার্যক্রম পেপারলেস ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নেবে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
তিনি বলেন, ‘নতুন এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেপারলেস সিস্টেম আরও এগিয়ে যাবে। এটি পরিবেশ উপদেষ্টা হিসেবে আমার জন্য আনন্দের বিষয়। আইনজীবীরা প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করেছেন। এজন্য তাদের ধন্যবাদ। তাদের সহযোগিতা পেলেই এই উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে।’
সোমবার (২৪ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর আদালতে ই-পারিবারিক আদালত কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। জগন্নাথ–সোহেল স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আইনজীবীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সৈয়দা রিজওয়ানা জানান, পেপারলেস বিচারপ্রক্রিয়া শুধু সময় বাঁচাবে না, পরিবেশবান্ধব বিচারব্যবস্থার দিকেও একটি বড় অগ্রগতি এনে দেবে।
কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, এ উদ্যোগ সব পক্ষকে গ্রহণ করতে হবে। আগামীতে যে সরকারই আসুক, প্রক্রিয়াটি চলমান রাখা জরুরি। না হলে এটি ম্লান হয়ে যেতে পারে।
আরও পড়ুন
অতিরিক্ত সংস্কার করতে গিয়ে যেন রাষ্ট্র কাঠামো দুর্বল না হয়
ই-পারিবারিক আদালতের কার্যক্রম শুরু
সংশয় দূর করতে তিনি বলেন, অনেকে মনে করেন প্রযুক্তি এলে মামলা কমে যাবে। আসলে বিষয়টি এমন নয়। প্রযুক্তির মাধ্যমে আইনজীবীরাও আরও বেশি সেবা দিতে পারবেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব জানান, ডিজিটাল এ কার্যক্রম আইন পেশাজীবীদের আরও দ্রুত ও কার্যকর সেবা দিতে সহায়তা করবে।
সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, ই-পারিবারিক আদালতের এ নতুন উদ্যোগ বিচারব্যবস্থাকে চূড়ান্তভাবে পেপারলেস ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে নেবে।
জানা গেছে, ই-পারিবারিক আদালত সেবার মাধ্যমে মামলার দীর্ঘসূত্রতা, অতিরিক্ত খরচ, দূরত্বজনিত সমস্যা, কাগজের নথি ব্যবস্থাপনা, সময়ক্ষেপণ এবং ভিড় ও অপেক্ষার মতো আগের সমস্যাগুলোর সমাধান হবে। এছাড়া দ্রুত অনলাইন প্রক্রিয়া, ন্যূনতম খরচ, ঘরে বসে সেবা গ্রহণ, ডিজিটাল নথি, সপ্তাহের সাত দিন ২৪ ঘণ্টা রেজিস্ট্রেশন এবং অনলাইন শিডিউলিংয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে।
এমডিএএ/একিউএফ/জেআইএম