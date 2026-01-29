বিদেশ যেতে অনুমতি পাননি হানিফের ভায়রা

বিদেশ যেতে অনুমতি পাননি হানিফের ভায়রা
আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফের ভায়রা কাজী হাসান শরীফের বিদেশ গমনের আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চলমান অনুসন্ধানের কথা বিবেচনায় নিয়ে তার দেশত্যাগে আপাতত অনুমতি না দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ শুনানি শেষে এই আদেশ দেন।
এর আগে কাজী হাসান শরীফ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চেয়ে আদালতে আবেদন করেন। তবে গত ১০ জানুয়ারি আদালত দুদকের অনুসন্ধান অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। পরবর্তী সময়ে মামলার অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক আশিকুর রহমান আদালতে সেই প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।
প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, কাজী হাসান শরীফের বিরুদ্ধে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা অবৈধভাবে বিদেশে পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন রয়েছে। অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে তার নিজ নামে, স্ত্রী ও কন্যাদের নামে এবং সম্ভাব্য বেনামে থাকা দেশি-বিদেশি সম্পদের তথ্য যাচাই করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সহ বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য চাওয়া হয়েছে। কয়েকটি সংস্থা থেকে এরই মধ্যে জবাব পাওয়া গেছে।
দুদক জানায়, অনুসন্ধানকালে জানা গেছে তার তিন কন্যা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন এবং তারা সে দেশের নাগরিক। এছাড়া ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ, পুলিশ ও প্রশাসনে বদলি-পদোন্নতি বাণিজ্য, ভ্যাকসিন সংক্রান্ত অনিয়মসহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।
আরও অভিযোগ রয়েছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য ব্যবহার করে বিদেশে অর্থ পাচার করা হয়েছে। এছাড়া মালয়েশিয়ায় ‘সেকেন্ড হোম’ প্রকল্পসহ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও সিঙ্গাপুরে তার বিপুল সম্পদের সন্ধান মিলেছে।
আদালত মনে করেন, অনুসন্ধান চলাকালে তাকে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হলে তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। এ কারণে অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার বিদেশ গমন স্থগিত রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়।
