রিট সরাসরি খারিজ, শুক্রবার হবে ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ডামাডোলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা স্থগিত চেয়ে করা রিট সরাসরি খারিজ (সামারিলি রিজেক্ট) করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।
এ-সংক্রান্ত রিটের শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) হাইকোর্টের বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
আদালতে রিট আবেদনকারীদের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী নাজমুস সাকিব। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নূর মুহাম্মদ আজমী। আদালতের এ আদেশের ফলে স্বাভাবিকভাবে শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল।
পরীক্ষা স্থগিত চেয়ে এনামুল হকসহ চার চাকরিপ্রার্থী বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রিট করেন। রিটটি শুনানির জন্য আদালতের আজকের কার্যতালিকায় ছিল।
ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নূর মুহাম্মদ আজমী বলেন, রিট সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। ফলে স্বাভাবিক নিয়মে আগামীকাল (শুক্রবার) প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সারাদেশে আটটি বিভাগীয় শহরে ১৯০টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা হবে।
এর আগে গণভোটের প্রচার চালানোর জন্য নির্বাচনকালে সব পরীক্ষা স্থগিত করার দাবিতে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান বরাবর গত ২০ জানুয়ারি স্মারকলিপি দিয়েছিলেন এনামুল হকসহ একদল চাকরিপ্রার্থী। এতে ফল না পেয়ে চারজন রিট করেন।
৫০তম বিসিএসে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার মিলিয়ে মোট দুই হাজার ১৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে এক হাজার ৭৫৫টি ক্যাডার পদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৫০ জন নেওয়া হবে স্বাস্থ্য ক্যাডারে। এছাড়া প্রশাসনে ২০০ ও পুলিশে ১১৭ জন নিয়োগ পাবেন। নন-ক্যাডারের ৩৯৫টি পদের মধ্যে নবম গ্রেডে রয়েছে ৭১টি পদ। সব পদ মিলিয়ে আবেদন জমা পড়েছে দুই লাখ ৯০ হাজার ৯৫১টি।
